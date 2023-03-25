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Togg araç sayısı ile yedek sayısını artırdı

Togg teslim edilecek araba sayısı ile çekilişte belirlenecek yedek sayısını yükseltti.

Gündem 25.03.2023, 20:38
Togg araç sayısı ile yedek sayısını artırdı

Togg, T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısında artışa gitti.

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.

Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00’de sipariş sistemi kapanacak.

20 bin kişi de yedek listede

Togg, bu kararla birlikte noter huzurunda gerçekleşecek dijital çekiliş tarihini de bir gün ileriye alarak, 29 Mart olarak belirledi. Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler.

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

"İlk yılımızda 28 bin adet akıllı cihaz adedine ulaşacağız"

Markanın, kullanıcılardan gelen yoğun talep üzerine çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 8 bin adet artırması üzerine konuşan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. 2023 yılında teslim edeceğimiz akıllı cihazlarımızın da ağırlıklı olarak kullanıcılarımız tarafından satın alınmasını önemsedik.

Bu amaçla 12 bin adet olarak belirlediğimiz 2023 teslimatını 8 bin adet artırarak 20 bin adete çıkardık. Bu artışla toplam üretimimiz henüz ilk yılında 28 bin adedi bulacak. Gemlik Teknoloji Kampüsü’müzün insan kaynağı, teknik altyapı ve kapasitesi, mobilite sektörü tedarik zincirini olumsuz etkileyecek beklenmeyen durumlar ortaya çıkmadığı sürece, bu rakamı üretebilecek seviyededir." dedi.

#TOGG
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