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TOGAN üç farklı hava aracına daha entegre edildi

Savunma sanayiindeki yerli ürünleri farklı milli platformlara başarıyla uyarlayan Türkiye, benzer bir işe TOGAN mühimmatında da imza attı. DASAL insansız hava sistemlerinin 3 farklı aracına entegre edilen TOGAN kritik kabiliyetlere imkan sağlayacak.

Gündem 07.12.2021, 13:51
TOGAN üç farklı hava aracına daha entegre edildi

Türk savunma sanayii sadece milli platformların ve milli mühimmatları üretmekle kalmıyor, aynı zamanda farklı ürün gruplarının birbirine başarıyla entegre edilmesi sürecini de oldukça iyi bir şekilde yürütüyor.

Benzer bir süreç, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN’ın yanı sıra ALTINAY ortaklığı ile çokrotorlu insansız hava araçları üreten DASAL Havacılık Teknolojileri ile ortaya konan işbirliğinde de kendini gösterdi.

Ankara’da düzenlenen Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde kamuoyuna ilk kez duyurulan gelişmeye göre, TÜBİTAK’ın uzun süreden beri üzerinde çalıştığı TOGAN mühimmatı DASAL havacılık teknolojilerinin insansız hava sistemleriyle uyumlandırıldı.

Düşük maliyet yüksek etki

Bilindiği üzere TOGAN, havadan bırakılan havan mühimmatı olarak kabul ediliyor ve envanterdeki 81. mm NATO havanlarının eşdeğeri olarak geliştiriliyor. Anti-Personel etkinliği artırılmış bilyeli harp başlığı bulunan TOGAN, çok düşük maliyetli bir hava-yer mühimmatı olarak öne çıkıyor.

Kamuoyuna duyurulan yeni gelişme, söz konusu mühimmatın üç farklı DASAL platformunda atılabileceği anlamına geliyor. TÜBİTAK SAGE ve DASAL’ın gelişmiş mühendislik altyapısı ile kısa sürede ortaya çıkardıkları bu ürünün savunma sanayiindeki önemli bir ihtiyacı karşılamak üzere tasarlandığı vurgulanıyor.

[ALTINAY'ın farklı ağırlıktaki platformlarından 2, 6 ya da 12 mühimmat atışı mümkün olacak. Foto: Resul Daban - TRT Haber]

2, 6 ve 12 mühimmat taşınabilecek

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre DASAL’ın kargo ve lojistik amaçlı tasarladığı Orta, Ağır ve Ağır+ olarak adlandırılan insansız hava sistemlerinden 2, 6 ya da 12 adet TOGAN ateşlenebilecek. Bu planlamaya göre Orta sınıf platformundan 2, Ağır sınıf platformundan 6 ve Ağır+ sınıfından 12 adet mühimmat ateşlenebilecek.

TOGAN’ın oldukça etkili ve düşük maliyetli olduğu düşünüldüğünde 3 farklı platformdan farklı sayılarda mühimmat ateşlenebilmesinin sahada ne denli önemli bir kabiliyet olduğu ortaya çıkıyor.

Yapılan bu entegrasyon sayesinde TOGAN mühimmatı hangi platformdan ateşlendiğine bağlı olarak 10 ila 40 kilometre menzil içerisinde hızlı, etkin ve yüksek isabet oranıyla kullanılabilecek.

Kaynak: TRT Haber / Sertaç Aksan / Resul Daban

#Togan
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