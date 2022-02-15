Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Balıkesir Edremit'te, Çanakkale-Balıkesir kara yolunda seyreden otomobil tırla çarpıştı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü gözaltına aldı.
Gündem 15.02.2022, 08:15
A.K. idaresindeki otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Altınoluk Mahallesi girişinde tırla çarpıştı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü A.K.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi.
Otomobil içerisinde sıkışan sürücünün bedeni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
Çanakkale-Balıkesir kara yolunda uzun süre duran trafik akışı, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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