Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi kısıtlandı
İstanbul Valisi Yerlikaya, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden tır ve kamyonların geçişine geçici olarak izin verilmeyeceğini duyurdu.
Gündem 09.03.2022, 23:36
Ayrıntılar geliyor...
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parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18