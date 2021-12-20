Tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde yeni gelişme
Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in (20) kaçan kurbanlık koyunun peşinden gittiği sırada kaybolması ve 3 gün sonra dere yatağının kenarında ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
Gündem 20.12.2021, 10:17 20.12.2021, 10:23
Ankara Pursaklar'da kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur'un ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.Eker'in otopsi raporunda mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği ifade edildi. Onur Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı verildi.
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