Tıp öğrencisi Onur Eker'in ölümünde yeni gelişme

Ankara Pursaklar'da kaybolan ve daha sonra cesedi bulunan tıp öğrencisi Onur'un ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.Eker'in otopsi raporunda mevcut verilerle ölüm sebebi ve mekanizmasının bilinemediği ifade edildi. Onur Eker'in ölüm nedeninin belirlenemediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada doğal ölüm sebebine bağlı olarak takipsizlik kararı verildi.

Sabah