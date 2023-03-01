TikTok'a para cezası kesildi

Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'a Türkiye'de para cezası kesildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

Sosyal medya şirketlerindeki gizlilik ihlaline karşı bir uygulamaya daha ceza kesiliyor.

Son yılların popüler uygulaması olan TikTok'un dünya genelinde kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Çin merkezli uygulama, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor.

Her geçen gün bilinirliği artan şirket, bu nedenle son zamanlarda daha fazla inceleme altına alınarak paylaşılan videolardaki gizlilik ihlaline dikkat ediliyor.

TikTok mercek altında

Sık sık sosyal medyada gündem olan TikTok videolarında, müstehcen görüntüler tepki çekiyor.

Aynı zamanda çocukların bilgilerinin görüntülendiği tespit edildi.

Bunun üzerine sosyal medya platformu için bir kez daha harekete geçildi.

1 milyon 750 bin lira para cezası

Uygulamaya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle 1 milyon 750 bin lira para cezası verildi.

Kullanıcı sayısı yüksek ama güven az

Öte yandan daha önce yapılan bir araştırmada en popüler uygulama yüzde 29’luk oranla Instagram olurken, TikTok ve YouTube'un ise yüzde 28’lik kullanım oranına sahip olduğu belirlenmişti.

Oranlar yüksek olmasına rağmen gençlerin sadece üçte birinden azının TikTok’un haber içeriğine güvendiği tespit edilmişti.