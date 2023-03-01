TikTok'a para cezası kesildi
Yayınlarda çocuklara dair verilerin korunması kuralını ihlal eden TikTok'a para cezası kesildi
Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'a Türkiye'de para cezası kesildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.
Sosyal medya şirketlerindeki gizlilik ihlaline karşı bir uygulamaya daha ceza kesiliyor.
Son yılların popüler uygulaması olan TikTok'un dünya genelinde kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.
Çin merkezli uygulama, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor.
Her geçen gün bilinirliği artan şirket, bu nedenle son zamanlarda daha fazla inceleme altına alınarak paylaşılan videolardaki gizlilik ihlaline dikkat ediliyor.
TikTok mercek altında
Sık sık sosyal medyada gündem olan TikTok videolarında, müstehcen görüntüler tepki çekiyor.
Aynı zamanda çocukların bilgilerinin görüntülendiği tespit edildi.
Bunun üzerine sosyal medya platformu için bir kez daha harekete geçildi.
1 milyon 750 bin lira para cezası
Uygulamaya ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplandığı gerekçesiyle 1 milyon 750 bin lira para cezası verildi.
Kullanıcı sayısı yüksek ama güven az
Öte yandan daha önce yapılan bir araştırmada en popüler uygulama yüzde 29’luk oranla Instagram olurken, TikTok ve YouTube'un ise yüzde 28’lik kullanım oranına sahip olduğu belirlenmişti.
Oranlar yüksek olmasına rağmen gençlerin sadece üçte birinden azının TikTok’un haber içeriğine güvendiği tespit edilmişti.
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
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|3. Başakşehir
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|40
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|38
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|22
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|27
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|25
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|24
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|22
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|22
|22
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|21
|21
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|22
|21
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|21
|14
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|1. Samsunspor
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|42
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|41
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|37
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|22
|37
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|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
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|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9