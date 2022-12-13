TİKA ile Helal Akreditasyon Kurumu arasında protokol

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu arasında imzalanan protokolle iki kurum arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

Protokolü değerlendiren Kayalar, HAK'ın dünya üzerindeki 1,8 milyar Müslüman'a hizmet etme potansiyeli açısından önemli bir görev ve misyona sahip olduğunu belirterek protokolün yurt dışında faaliyetleri olan iki kurum arasındaki var olan işbirliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

Helal konusunun sadece gıda değil çok farklı sektörlerle de yakın ilişki içinde olduğuna değinen Kayalar, "Kıymetli bir alanda faaliyet gösteriyorlar. Kurumlarımız arasındaki işbirliği bundan sonra da çeşitli çalışmalarla geliştirilebilir. Bizler de özellikle yurt dışındaki faaliyetlerinde destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Soylu ise TİKA'nın Türkiye'nin yumuşak gücünü temsil ettiğini belirterek "HAK olarak Türkiye’nin yumuşak gücüne katkı sunmaya aday bir kurumuz. Başta İslam dünyası olmak üzere tüm dünyaya hitap etmeye adayız. Önümüzdeki dönemde yurt dışındaki faaliyetlerimizin yoğunlaşmasını bekliyoruz. Özellikle Orta Asya öncelik verdiğimiz coğrafyaların başında geliyor. Bu anlamda iki kurumun işbirliği büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Yurt içi ve dışında helal akreditasyon konularında farkındalığın artırılması, helal belgeli ürün ve hizmet alanlarında kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçlanan protokol, yurt içi ve dışında gerçekleştirilebilecek eğitim programları, konferanslar, seminerler, çalıştaylar gibi ortak etkinlik ve çalışmaları içeriyor.

HAK ile TİKA arasındaki ilk eğitim programı haziranda Özbekistan’da düzenlenmişti.