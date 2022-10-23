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TİKA'dan Lübnan'a destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'da Dürzilerin çoğunlukta yaşadığı Cebel Lübnan vilayetinin Şuf bölgesinde 3 farklı destek projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Gündem 23.10.2022, 10:42
TİKA'dan Lübnan'a destek

TİKA'nın Dürzi bölgesindeki 3 farklı proje açılışı dolayısıyla İlerici Sosyalist Partisinin Dürzi lideri Velid Canbolat, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy'u ve TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın'ı, Şuf'taki konutunda ağırladı.

Türk heyetini ağırladıktan sonra AA muhabirine konuşan Canbolat, "Ekonomik olarak zor bir süreçten geçilen bu dönemde, TİKA'nın Lübnan ve özellikle bu bölgeye yaptığı destek yardımları hem çok iyi hem de çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Proje açılışlarının ardından Büyükelçi Ulusoy da şunları söyledi:

"Bugün Dürzi toplumunun ağırlıklı olarak yaşadığı Şuf bölgesinde yeni 3 TİKA projesinin resmi açılışını yaptık. İlk olarak meyve tarım fidanlarının üretimi için sera, akabinde katı atıkların işlenmesi ve geri dönüştürülmesinin sağlanması ve son olarak bir sağlık merkezine ekipman destek projesinin açılışlarını yaptık."

Canbolat'ın Türkiye ve TİKA'nın bu bölgelerdeki faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Ulusoy, "(Canbolat) Sürekli olarak Türkiye'ye şükranlarını iletiyor. Türkiye ile iyi ilişkileri var. Biz de Dürzi toplumuna da destek verebildiğimiz için mutluyuz." dedi.

TİKA'nın Lübnan Koordinatörü Aydın da 3 projenin detaylarına değinerek şunları kaydetti:

"Birinci faaliyet kapsamında, 1988 yılında kurulan ve Dürzi nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren Farah Derneği iş birliğinde meyve fidanı üretim serası kuruldu. Proje kapsamında sera ve sulama sistemi kurulumu yapıldı, farklı tür meyvelere ait 13 binden fazla fidan ve 35 kilogram tohumun yanı sıra gübre ve ilaçlar ile tohum yetiştirme tepsileri temin edildi. Projeden her yıl en az 100 çiftçinin faydalanması bekleniyor. İkinci destek projesi de sağlık alanında oldu. 150 personelle faaliyet gösteren İrfan Tıp Merkezi'ne tıbbi ekipman desteğinde bulunuldu. Daha önce merkezde bulunmayan elektrocerrahi ünitesinin temini ile cerrahi operasyonların daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve cerrahi operasyon sayısının artırılması sağlandı. Son projede ise Kfarnabrah Belediyesine ait katı atık geri dönüşüm merkezine modern geri dönüşüm ekipman desteği verildi."

Proje için gerçekleştirilen açılış törenlerine İrfan Derneği Başkanı Şeyh Nazih Rafi, eski Bakan ve Milletvekili Mervan Hamadi, Milletvekili Dr. Bilal Abdallah, dernek ve hastane temsilcileri de katıldı.

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