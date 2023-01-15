TİHEK'ten "Türk öğrencinin İsveç'te üniversiteye yaptığı staj başvurusunun reddedilmesine" kınama

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Türk öğrencinin İsveç'te bir üniversiteye yaptığı staj başvurusunun reddedilmesini kınadı.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamada, medyada, Türk öğrencinin Erasmus+Staj Hareketliliği Programı kapsamında, İsveç'teki Stockholm Üniversitesine yaptığı başvurunun, öğretim üyesi tarafından kendisine "Sevgili …, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap verildiğine yönelik haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Kişi veya kişi gruplarının hak ve özgürlüklerden yararlanmada ırk, renk, soy veya etnik köken temelinde ayrıştırılmalarının hem evrensel hem de bölgesel insan hakları düzenlemelerinde yasaklandığına işaret edilen açıklamada, uluslararası sözleşmelerde bireylerin uyruklarından ötürü ilgili ülkenin siyasi politikaları gerekçe gösterilerek, belirli hizmetlerden yararlanmasının engellenmesi suretiyle ayrımcılığa maruz bırakılmasının da açıkça yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyasi ayrımcılığın içselleştirilmesine neden olabilecek bu türden muameleler ayrımcılık yasağının ihlalinin yanı sıra farklı kültürlerin getirdiği avantajların ve entelektüel sermayenin gelişmesinin de önüne geçecektir. Çoğulculuk, hoşgörü ve farklı kültürlere saygı gibi temel ilkeler üzerine kurulan demokratik bir toplumda bir kimsenin ırkı, rengi, siyasi görüşü, soyu ya da etnik kökeni nedeniyle farklı muamele görmesi kabul edilemez.

Türk öğrencinin staj başvurusunun salt ırkı nedeniyle veya uyruğunda bulunduğu ülkeye yönelik kişisel, siyasi veya politik düşüncelere dayalı olarak haklı ve makul bir gerekçe olmaksızın reddedilmesinin evrensel insan hakları ilkeleriyle bağdaşmadığı açıktır. Temel misyonu insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması olan kurumumuz medyaya yansıyan söz konusu olayı kınamakta ve eşitlik ilkesine zarar veren tüm tutum, davranış ve eylemlerin takipçisi olacağını bildirmektedir."