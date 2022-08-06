Ticaret Bakanlığı'ndan otomobil ithalatı açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan bazı basın ve yayın organlarında yer alan otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yolunda haberler hakkında açıklama yapıldı.

''Mevzuata uygun beyanda bulunanların işlemlerinde aksama yok''

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Son günlerde bazı basın-yayın organlarında, yurt dışından Türkiye’ye getirilen otomobil yüklü bazı tırların gümrüklerde bekletildiği, işlemlerinin yapılmadığı yolunda haberler yer almaktadır. Diğer tüm ithalat işlemlerinde olduğu gibi otomobil ithalatlarında da mevzuat gereği ilgili kurum ve kuruluşlardan istenen bazı belgelerin sunulması ve Bakanlığımızca kamuoyuyla paylaşılan düzenlemelerde yer verilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yürürlükteki mevzuat gereği bu şartların yerine getirilmesi halinde ithalat işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Bu kapsamda anılan haberler gerçeği yansıtmamakta, gerekli belgelerini ibraz eden ve mevzuat hükümleriyle uyumlu beyanda bulunan yükümlülerin işlemlerinde herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Diğer yandan bu araçları taşıyanlara gümrük gözetiminde bulunan yerlere araç yüklerinin boşaltılması imkanı da sağlanmıştır.''