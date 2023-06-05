Ticaret Bakanlığı emin ellerde

Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye onu finans dünyasından tanıyor. Özellikle de MÜSİAD başkanlığı dönemindeki çalışmaları tanınmasında önemli rol oynadı.

Bolat, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Doç. Dr. Bolat, Türkiye'nin başarılı isimlerinden biridir. İlk, orta ve ticaret lisesi eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü'nde Avrupa entegrasyonu alanında tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi'nde Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden uluslararası ekonomi ve işletme programını başarıyla bitirdi. Yurda dönüşünde Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora derecesini aldı. Askerlik görevini 1989 yılında Gölcük'te tamamladı.

Öğretim üyeliği kariyerine Marmara Üniversitesi'nde başlayan Bolat, Uluslararası İktisat alanında Doçent ünvanı aldı. Şubat 2014'ten itibaren Doçent olarak görev yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanlarında yüksek lisans dersleri verdi.

Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda uzman-araştırmacı olarak çalışmasının ardından 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu'nda toplam 15 yıl görev yaptı, bu süre zarfında 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak da aktif rol aldı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok seminer, kurs ve sempozyuma katıldı, yaklaşık 30 rapor, kitap ve 110 makale yayınladı. İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir. Evli olan Bolat'ın iki çocuğu bulunmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ

Özel sektördeki iş hayatına ALBAYRAK Holding A.Ş.'de Genel Koordinatör (CEO) olarak devam eden Bolat, Mayıs 2000'den bu yana bu görevi başarıyla tamamladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3 yıl süreyle üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kasım 2015'ten itibaren AK Parti "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" Asıl Üyesi olarak görev yaptı.

3 Haziran 2023 tarihinden itibaren ise Ticaret Bakanlığı görevine atandı.

GÖNÜLLÜ HİZMETLERİ

Ömer Bolat aynı zamanda birçok gönüllü teşekkülde aktif olarak hizmet veriyor.

MÜSİAD'ın 3. Dönem Genel Başkanı olan Bolat, aynı zamanda İKV, TOBB-DEİK, İGİAD, KONSİAD gibi kuruluşlarda da görevler yapıyor.

Bolat'ın kariyeri ve gönüllü hizmetleri Türkiye'nin ticaret ve ekonomi alanındaki önemli isimleri arasında yer almasını sağladı.

Başarılı iş hayatı ve sosyal sorumluluk projelerine olan katkıları, ülke ekonomisine ve topluma olan değerli katkılarının bir göstergesidir.