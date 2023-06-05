banner38

Ticaret Bakanlığı emin ellerde

Ticaret Bakanlığına getirilen Ömer Bolat, iş ve sosyal hayatında birçok önemli başarıya imza atmış önemli isimlerden biridir.

Gündem 05.06.2023, 11:54
Ticaret Bakanlığı emin ellerde

Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türkiye onu finans dünyasından tanıyor. Özellikle de MÜSİAD başkanlığı dönemindeki çalışmaları tanınmasında önemli rol oynadı. 

Bolat, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Doç. Dr. Bolat, Türkiye'nin başarılı isimlerinden biridir. İlk, orta ve ticaret lisesi eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü'nde Avrupa entegrasyonu alanında tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi'nde Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nden uluslararası ekonomi ve işletme programını başarıyla bitirdi. Yurda dönüşünde Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nden "Avrupa Para Sistemi" konusundaki teziyle doktora derecesini aldı. Askerlik görevini 1989 yılında Gölcük'te tamamladı.

Öğretim üyeliği kariyerine Marmara Üniversitesi'nde başlayan Bolat, Uluslararası İktisat alanında Doçent ünvanı aldı. Şubat 2014'ten itibaren Doçent olarak görev yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanlarında yüksek lisans dersleri verdi.

Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı'nda uzman-araştırmacı olarak çalışmasının ardından 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu'nda toplam 15 yıl görev yaptı, bu süre zarfında 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak da aktif rol aldı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok seminer, kurs ve sempozyuma katıldı, yaklaşık 30 rapor, kitap ve 110 makale yayınladı. İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir. Evli olan Bolat'ın iki çocuğu bulunmaktadır.

SİYASİ KARİYERİ

Özel sektördeki iş hayatına ALBAYRAK Holding A.Ş.'de Genel Koordinatör (CEO) olarak devam eden Bolat, Mayıs 2000'den bu yana bu görevi başarıyla tamamladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3 yıl süreyle üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kasım 2015'ten itibaren AK Parti "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" Asıl Üyesi olarak görev yaptı.

3 Haziran 2023 tarihinden itibaren ise Ticaret Bakanlığı görevine atandı.

GÖNÜLLÜ HİZMETLERİ

Ömer Bolat aynı zamanda birçok gönüllü teşekkülde aktif olarak hizmet veriyor.

MÜSİAD'ın 3. Dönem Genel Başkanı olan Bolat, aynı zamanda İKV, TOBB-DEİK, İGİAD, KONSİAD gibi kuruluşlarda da görevler yapıyor.

Bolat'ın kariyeri ve gönüllü hizmetleri Türkiye'nin ticaret ve ekonomi alanındaki önemli isimleri arasında yer almasını sağladı.

Başarılı iş hayatı ve sosyal sorumluluk projelerine olan katkıları, ülke ekonomisine ve topluma olan değerli katkılarının bir göstergesidir.

#Ömer Bolat
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 85
2. Fenerbahçe 35 77
3. Beşiktaş 35 77
4. A.Demirspor 35 66
5. Başakşehir 35 59
6. Trabzonspor 35 57
7. Konyaspor 35 50
8. Karagümrük 35 48
9. Kayserispor 35 46
10. Kasımpaşa 35 43
11. Ankaragücü 35 42
12. Antalyaspor 35 41
13. Alanyaspor 36 41
14. Sivasspor 35 40
15. İstanbulspor 35 38
16. Giresunspor 35 37
17. Ümraniye 35 30
18. Gaziantep FK 35 25
19. Hatayspor 35 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25
banner23