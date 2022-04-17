Ticaret Bakanı Muş, Trabzon'da gençlerle sahur yaptı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon'da gençlerle sahurda bir araya geldi.
Gündem 17.04.2022, 09:26
Artvin'deki programlarının ardından Trabzon'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Olimpiyat Parkı içerisindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde organize edilen sahur etkinliğine katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bakan Muş, sahur yaptığı gençlerle sohbet etti.
Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Salih Cora, Adnan Günnar ve Bahar Ayvazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da iştirak etti.
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