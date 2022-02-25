THY yarın Soçi'ye uçmayacak
THY'den yapılan açıklamada yarın için planlanan Soçi seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Gündem 25.02.2022, 20:35
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "26 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı ve varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." denildi.
Yolcuların değişiklik ve iade işlemlerini, biletin satın alındığı acente üzerinden, THY web sitesinden veya 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapabilecekleri belirtildi.
Kaynak: AA
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