THY uçuşlarını 04.00'e kadar durdurdu
THY İstanbul Havalimanındaki uçuşların bu gece 04.00'e kadar durdurulduğunu açıkladı.
Gündem 24.01.2022, 17:58
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesinin beklendiğini belirtti.
Üstün, "Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar yüzde 15 azaltılacak
Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından 25 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını bildirdi.
Kaynak: AA
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