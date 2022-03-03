THY, iki ülke için aldığı uçuş durdurma kararını uzattı
THY, Ukrayna ve Moldova'ya uçuş durdurma kararını 18 Mart da dahil olmak üzere uzattı.
Gündem 03.03.2022, 23:12
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna ve Moldova için alınan seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "18 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna ve Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." denildi.
Kaynak: AA
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