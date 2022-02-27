THY'den tahliye için Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer
Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu taleplerinin takip edildiğini, ihtiyaca göre uçak tipinin büyütmesi ve ek sefer uygulamasının yapıldığını duyurdu.
Gündem 27.02.2022, 17:07
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Ekşi, "Ukrayna'ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatli şekilde takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütmesi ve ilave sefer uygulaması yapılmaktadır." dedi.
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