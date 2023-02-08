THY, 30 bin kişiyi deprem bölgesinden tahliye edecek
Türk Hava Yolları (THY) bugün deprem bölgesinden yapılacak seferlerle 30 bin kişinin tahliyesini planladıklarını duyurdu.
Gündem 08.02.2023, 14:19
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinden planlanan seferlerle taşınacak yolcu sayılarını paylaştı.
Üstün, vatandaşların afet bölgelerinden tahliyesi için seferlerin devam ettiğini belirterek, "Dün 19 bin 50 kişiyi taşıdık. Bugün ise 30 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" ifadelerini kullandı.
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