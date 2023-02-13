THY, 1002 seferle 165 bin 73 kişiyi deprem bölgelerinden tahliye etti
Türk Hava Yollarının (THY) deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması ve bölgeden afetzedelerin tahliyesi için düzenlediği uçuşlar devam ediyor. Afetin yaşandığı günden itibaren düzenlenen 1002 seferle 165 bin 73 kişi bölgeden tahliye edildi.
THY Basın Müşavirliği, bugün yapılacak 109 tahliye seferiyle 19 bin 878 afetzedenin daha deprem bölgesinden tahliyesinin, 118 seferle de 19 bin 770 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgeye ulaştırılmasının planlandığı açıklandı.
Afetin yaşandığı günden bu yana THY tarafından yapılan 997 intikal seferiyle 173 bin 564 kişilik arama, kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşımının sağlandığı ifade edilen açıklamada, 1002 sefer ile 165 bin 73 kişinin bölgeden tahliyesinin gerçekleştirildiği öğrenildi.
5 bin 955 ton yardım malzemesi afet bölgesine taşındı
Açıklamada, deprem bölgelerine yapılan kargo operasyonlarına ise şöyle yer verildi:
"Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 5 bin 955 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurt dışından da 2 bin 539 ton yardım kargosu Türkiye'ye taşındı. Bugün itibarıyla 2'si yurt dışı olmak üzere 6 kargo seferimiz icra edilirken gün içerisinde 6 yurt içi kargo uçuşunun daha yapılması planlanmaktadır."
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|22
|16
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|Takımlar
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|P
|1. Arsenal
|20
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|22
|43
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|40
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|20
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|21
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