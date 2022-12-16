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Thodex'te dolandırıcılık davasına erteleme

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Gündem 16.12.2022, 19:08
Thodex'te dolandırıcılık davasına erteleme

Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle haklarında dava açılan ve Arnavutluk'tan iadesi beklenen Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada, müştekilerin ifadesi alındı.

Müşteki Esra B, sanık avukatlarınca zararın karşılandığı yönünde mahkemeye verilen dilekçenin gerçeği yansıtmadığını, 2 bin lira yatırdığını ancak zararının giderilmediğini söyledi.

Şirkete 70 bin lira yatırdığını ifade eden müşteki Sinan A. ise zararının tamamının giderilmesini isteyerek sanıklardan şikayetçi oldu.

"(Özer) Oradaki süreç bittikten sonra duruşmada hazır edeceğiz"

Mahkeme Başkanı, duruşmada ne zaman hazır edileceği sorulan sanık Faruk Fatih Özer hakkında iade kararının çıktığını ve Arnavutluk'taki yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Bu süreçte onlara karışmamız mümkün değil. Bizim de basından öğrendiğimiz kadarıyla istinaf aşamasında olduklarını biliyoruz. Onlara karışmak gibi bir durumumuz olamaz bir avukat olarak bunu en iyi sizin bilmeniz lazım. Oradaki süreç tamamen bittikten sonra biz zaten devreye girip kendisini duruşmada hazır edeceğiz." diye konuştu.

Sanık Güven Özer savunmasında, kardeşi Faruk Fatih Özer'in şirketin sahibi olduğunu ve şirketle ilgili kendisinin yetkisinin bulunmadığını ifade ederek, suçlarla alakasının olmadığını öne sürdü.

"Özer'in yurt dışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim"

Sanık Serap Özer ise 2 senedir tutuklu olduğunu belirterek, savunmasında şunları söyledi:

"Benim görevim muhasebe işlemleriydi. Ben 'sıcak ve soğuk cüzdan' nedir, 'kripto' nedir burada öğrendim. Faruk Özer'in yurt dışına çıktığını sosyal medyadan öğrendim. Beni aradıklarında 'Siz zahmet etmeyin ben gelirim.' dedim. 'Biz gelip alacağız.' dediler. Bunları bildiğim halde neden kaçmayıp onları evde bekleyeyim? 2 yıldır cezaevinde bir gece bile deliksiz uyuyamadım. Suçsuz olduğumu nasıl ifade etmem gerekiyor bilmiyorum."

Sanık avukatı mahkemenin tarafsızlığını koruyamadığını öne sürerek, reddihakim talebinde bulundu.

Reddihakim talebini kabul etmeyen mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.

Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile firari sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılan iddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarılıyor.

İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

İstenen cezalar

İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili süreç

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı. Dıraç Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşma avukatların mazeret bildirmesinden dolayı 20 Aralık'a ertelenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
#Thodex #dolandırıcılık davası #erteleme
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