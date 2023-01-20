The Economist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

Türkiye, 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken yurt dışı merkezli basın kuruluşlarının ülkeye yönelik başlatmış olduğu algı operasyonları da sıklaştı. İngiltere merkezli The Economist dergisi, seçimlere ilişkin bir analiz kaleme aldı. Yazıda, Başkan Erdoğan hedef alınırken, muhalefete de çağrılarda bulunuldu.

"DOĞU AKDENİZ'DE ARTAN ETKİYE SAHİP"

Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvveti olduğuna dikkat çekilen analizde Suriye'de çok önemli roller üstlenildiği, Batı Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de ve son zamanlarda da Afrika'da artan etkiye sahip olduğu vurgulandı.

"SEÇİMLERE DİKKAT ETMELİ"

Türkiye'deki seçimlerin önemine vurgu yaparken Başkan Erdoğan'ı hedef alan dergide "Dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Ülke felaketin eşiğinde. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam gelişmiş bir diktatörlüğe itebilir." ifadeleri kullanıldı.

MUHALEFETE TEK ADAY ÇAĞRISI

Muhalefete de çağrıda bulunmaktan geri durmayan söz konusu yazıda 6'lı masanın etrafındaki bileşenlerin ve diğer muhalefet partilerinin tek aday üzerinde uzlaşması gerektiği ima edildi. En iyi aday için muhalefete anketlere bakılmasını öneren analizde "Anketler, muhalefetin en iyi adayın arkasında birleşmesi ve seçimin temiz geçmesi halinde, (Erdoğan'ın) cumhurbaşkanlığını dört ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor." denildi.

"ERDOĞAN'IN KARŞISINDA KAZANMALARI ÇOK ZOR"

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki seçimlere ilişkin bir analiz daha yayınlayan The Economist, "Muhalefetin kazanması gerekiyor ama önlerinde engeller var" başlıklı haberde "Erdoğan'ın karşısında kazanmaları çok zor" yorumuna yer vermişti. Aynı yazıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkisini kaybettiğine ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da HDP seçmeninden oy alamayacağına vurgu yapılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun adaylı konusunda kararlığına da vurgu yapılan yazıda "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmaya kararlı görünüyor, ancak İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in tepkisiyle karşılaşıyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Sabah