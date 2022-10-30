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TGTV ve İDSB iş birliğinde gönüllü teşekküller zirvesi

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları (İDSB) iş birliğinde 28-30 Ekim 2022'de Kocaeli, Karatepe’de gönüllü teşekküller zirvesi yaptı.  Zirve sonrasında yayınlanan bildiride sivil toplum kuruluşların gençleştirilmesi, sosyal medya, mülteciler, insani yardım ve din eğitimi konularında kararlar alındı.

Gündem 30.10.2022, 16:51 30.10.2022, 17:41
TGTV ve İDSB iş birliğinde gönüllü teşekküller zirvesi

Zirvenin kapanış oturumunu TGTV Kurucular Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal yönettiği toplantıda, kapanış konuşmasını İlim Yama Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı N. Bilal Erdoğan’ın yaptı.

70 STK’dan 150 temsilcinin katıldığı zirvede TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun’da “Değişen ve Dönüşen Dünyada Gönüllü Kuruluşlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Kapanış konuşmasında sivil toplum kuruluşlarının yenilenmesine dikkat çeken N. Bilal Erdoğan, hayır kaynaklarının çok kısıtlı olduğunu, STK’lar arasında yapılacak iş birliği ile çok yönlü kaynak, imkân, tesis ve uzman paylaşımının planlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kurucular Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut’un okuduğu sonuç bildirgesi ile zirve tamamlandı.

Okunan bildirgede öne çıkan başlıklar

Gençleştirme

Gönüllü kuruluşların gençleştirilmesi için her kurum öncelikli olarak genç gönüllü kaynağına ulaşmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılması gerektiği ifade edilen bildiride sivil toplum kuruluşları ile gençler arası ilişkilerde güvenini pekiştirip, iletişimi güçlendirecek iyileşme çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Sosyal Medya

Zirve bildirisinde, gönüllü kuruluşların, sosyal medyayı planlı kullanma konusunda farkındalık çalışması yapılması gerektiği ve STK’larda sosyal medya okur yazarlığı eğitimi ve yönetimi çalışmaları başlatılması gerektiğine değinildi.

Olumsuz Mülteci Algısı

Gönüllü kuruluşların, mülteciler ve olumsuz mülteci algısına karşı, fikir, söylem ve faaliyet birliği oluşturmak üzere bir platform kurmaları gerektiği ifade edildi.

İnsani Yardım

İnsani yardım çalışmalarında gönüllü teşekküller arasında koordinasyonun sağlanması toplantıların düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürülmesi gerektiği ve “kriz anı iş birliği” ortak çalışmalarına ivedilikle başlanması gerektiği vurgulandı.

 Din Eğitimi

Din Eğitimi hizmeti veren gönüllü kuruluşların, diyanet teşkilatı ile koordinasyonlarının güçlendirilmesi gerektiği ve yapılacak iş birlikleriyle toplumumuzun geleceği olan gençlerin din sömürgecisi marjinal ve terör gruplarının eline düşmesi engel olunabileceğinin altı çizildi.

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