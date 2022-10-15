TFF’den Bartın’daki patlama sonrası saygı duruşu kararı
Tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulacak.
Gündem 15.10.2022, 12:15
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar anısına tüm profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizi yasa boğan patlamada vefat eden madencilerimiz anısına 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör müsabakalarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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