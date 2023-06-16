TFF seçimlere gidiyor
Türkiye Futbol Federasyonu seçime gidiyor. Seçimlerde şu ana kadar Büyükekşi dışında aday çıkmadı.
Gündem 16.06.2023, 20:41 16.06.2023, 20:42
TFF başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi. Başvuran adayların belirtilen kriterleri taşımadığı için mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin seçime tek aday olarak gireceği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 22 Haziran Perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının bugün sona erdiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde başkanlık için gerekli koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu belirtildi.
Açıklamada, diğer adaylık başvurularının ise statüde belirtilen koşulları taşımadığı için kabul edilmediğine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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