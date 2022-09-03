TFF saldırganları adliyede
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Gündem 03.09.2022, 18:13
TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan C.U, O.G. ve H.Ç'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Beykoz Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
İfadeleri alınmak üzere savcı karşısına çıkan şüphelilerin, emniyette verdikleri ifadeleri tekrar ettikleri öğrenildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından C.U. ve O.G. "adam öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Diğer şüpheli H.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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