TFF Başkanı Büyükekşi'den Kasımpaşa tesislerine tam not

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Kasımpaşa Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Altyapı Akademilerinde Türkiye Modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretlerine Kasımpaşa ile devam etti.

Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Başkan Vekili İbrahim Yıldız, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yüksel ve Kulüp CEO'su Serkan Reçber ve Kulüp Genel Müdürü Özden Özdemir'in ev sahipliği yaptığı ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi'ye, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop eşlik etti.

Kasımpaşa'nın tesisleşmesini tüm kulüplere örnek olarak gösteren Büyükekşi, "Bugün burada gördüm ki Kasımpaşa'nın tesisleri hemen 3 yıldızı hak etmiş. Yapanların emeğine sağlık. Her şeyiyle mükemmel ötesi olmuş" dedi.

Kulüp Başkanı Saraç ise kulüp olarak altyapıya büyük önem verdiklerini belirterek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.