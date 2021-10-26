Tezkere TBMM'ye geliyor

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip askeri tezkerelerin iki yıl süreyle uzatılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis’e gelecek tezkerelerin muhalefet partileri için sınav olacağını belirtmişti. Tezkereler öncesi ittifakın gizli ortağı HDP’nin, ortakları CHP ve İYİ Parti’ye göz dağı vermesinin ardından İYİ Parti ‘evet’ oyunu vereceğini açıkladı. CHP ise hala sessizliğini koruyor.