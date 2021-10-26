Tezkere TBMM'ye geliyor
TBMM bu hafta ulusal güvenlik açısından kritik önemdeki tezkerelerin 2 yıl süreyle uzatılmasını görüşecek. Millet İttifakı’ndan tezkereye ‘hayır’ demesini isteyen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, “Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacak” demişti. İyi Parti buna rağmen ‘evet’ diyeceğini açıklarken CHP sessiz.
Gündem 26.10.2021, 10:22
TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta Türkiye’nin ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip askeri tezkerelerin iki yıl süreyle uzatılmasını içeren kanun teklifi görüşülecek.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Meclis’e gelecek tezkerelerin muhalefet partileri için sınav olacağını belirtmişti. Tezkereler öncesi ittifakın gizli ortağı HDP’nin, ortakları CHP ve İYİ Parti’ye göz dağı vermesinin ardından İYİ Parti ‘evet’ oyunu vereceğini açıkladı. CHP ise hala sessizliğini koruyor.
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