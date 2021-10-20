Tezkere Meclis'e sunuldu: İki yıl daha uzatılacak
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Gündem 20.10.2021, 09:28
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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