Tezkere kararı Şirin Payzın'ı rahatsız etti
Türkiye'nin içişlerine karışan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki gösteren Halk TV sunucusu Şirin Payzın, tezkere rahatsızlığını "Amerika ve Rusya’nın oyun kurucu olduğu Suriye’ye asker göndermek için tezkere istiyorlar" sözleriyle dile getirdi.
TBMM Genel Kurulu’nda dün Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereler görüşüldü. Irak ve Suriye’ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP’nin “hayır” oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti’nin “evet” oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
"TEZKERE İSTİYORLAR"
Terör örgütlerine operasyon için istenen tezkere, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı rahatsız etti. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Payzın, "Dün mandacılara diz çöktürdük falan diyorlardı bugün Amerika ve Rusya’nın oyun kurucu olduğu Suriye’ye asker göndermek için tezkere istiyorlar." ifadeleriyle karardan memnun olmadığını gözler önüne serdi.
GERİ ADIM TEPKİSİ
Payzın, Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçilerin geri adım atmasına tepki göstermişti. Elçileri yaptıkları açıklamanın arkasında durmamakla suçlamıştı. Payzın, "Madem yaptığının arkasında durmayacaksın, ne diye diplomasi oyunu oynarsın?" diyerek, hükümeti haklı çıkardıklarını savunmuştu.
NEDEN AFRİKA'DA?
Payzın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika'ya gerçekleştireceği ziyaretten rahatsızlık duymuştu. "Ne işimiz var Libya'da, Suriye'de?" söylemlerini hatırlatan bir çıkışta bulunan Payzın, "Bu ziyaretlerin amacı nedir?" diye sormuştu.
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