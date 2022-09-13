Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert sözler: "3,5 yıldır İBB'yi yalanla yönetmeye çalışan kendisidir"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'AK Parti'nin teşkilatlarına çocuklarınızı, gençlerinizi yollamayın' ifadelerine sert tepki gösteren Göksu, “Eğer bir çocuğa, bir yere gitmemesi tembihlenecekse, orası da yalanın ve ifsadın merkezi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunun en temel örneği de 3.5 yıldır İBB'yi yalanla yönetmeye çalışan kendisidir.' diye konuştu.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'nin hazırladığı proje listesine tepki gösterdi. Listenin büyük çoğunluğunun CHP'nin vizyonsuzluğunu ortaya koyduğunu belirten Göksu, "Listeye bakınca durumlarına gülsek mi, ağlasak mı, karar veremedim. Zira bu taktiksel algı hamlesi tam da anlatmaya çalıştığım bu vizyon kaybının ete kemiğe bürünmüş halinden ibarettir." dedi.

İBB Meclisi eylül ayı ilk birleşimi, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi.

İSTANBUL DEĞERLERDEN UZAK, SANAL BİR YÖNTEMLE YÖNETİLİYOR

Mecliste AK Parti grubu adına kürsüye çıkan Göksu, İstanbul'un değerlerinden uzak, sanal bir yöntemle yönetildiğini ifade etti.

İstanbul'da gerçeklikten uzak, sanal bir yönetim bulunduğunu vurgulayan Göksu, "Bildiğiniz gibi sanal dünyanın aktörleri avatarlardır. Avatarların vizyonu olmaz. Zira avatar bir başkasının sesi ve görüntüsüdür. Biz oyunlarda hep avatarı görürüz ama asıl oyuncuyu göremeyiz. Avatara hangi sesi yüklerseniz, o sesi duyarsınız. Mesela, bir gün 'Levazım tünelini kapattık' der. Sonra başka bir gün 'Bunu kim söyledi, kapatmadık' der. Bir gün Fazilet Durağı'nda 'Kanım dondu' der. Ertesi gün 'Yanlış olmuş.' der. Çünkü bir avatardan tutarlı olması değil, kullanışlı olması beklenir. O yüzden kendisi olmayanın vizyonu da olmaz." dedi.

GÖKSU’DAN 150 GÜNDE 150 PROJE"SİNE ELEŞTİRİ

İBB yönetiminin bu durumun siyasi sonuçlarını görerek, algısal bir hamle ile bugünlerde "150 günde 150 proje" diye bir çalışma yaptığını anımsatan Göksu, listede gerçekten proje olarak değerlendirilebilecek olanların tamamının AK Parti döneminde başlatılmış ya da bitirilmiş çalışmalar olduğunu dile getirdi.

Göksu, Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'nin önce 1 Nisan 2022'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıldığını, "150 günde 150 proje" kapsamında 5 Ağustos 2022'de tekrar açıldığını kaydetti.

AK Parti döneminde başlanan, İBB yönetiminin bugün gurur tablosu olarak sunduğu projelere Belediye Başkanı'nın geçmişte "hayır oyu" verdiğini aktaran Göksu, şöyle devam etti:

"Listenin büyük çoğunluğu ise CHP'nin vizyonsuzluğunu ortaya koyan, bakım-onarım, tamirat-tadilat, 'oda oda açılış' gibi trajikomik işlerden oluşuyor. Yaptıkları proje listesine bakınca durumlarına gülsek mi, ağlasak mı, karar veremedim. Zira bu taktiksel algı hamlesi tam da anlatmaya çalıştığım bu vizyon kaybının ete kemiğe bürünmüş halinden ibarettir. Arkadaş, haydi siz sanalsınız, bir avatarsınız. Sizi hiç kimse, 'Dünyanın en önemli kurumlarından biri olan İBB'nin yönetiminin böyle bir liste ile milletin karşısına çıkması çok ayıp olur' diye uyarmadı mı?"

İSTANBUL'DAKİ METROBÜS KAZASI

Göksu, İmamoğlu’nun üç gün önce yaşanan metrobüs kazasının sorumluluğunu kaza sonrası yayın yapan gençlere yıkmak istediğini söyledi.

Gençlerin yaptıkları yayını tasvip etmediklerini ancak olayın sorumlusu gibi gösterilmelerine de müsaade etmeyeceklerini belirten Göksu, şunları belirtti:

"Olayın sıcaklığıyla birkaç genç arkadaşımız asla tasvip etmediğimiz bir şekilde olay yerinden bir yayın yapmışlardır. Ancak bu kadar büyük bir kazanın bütün sorumluluğunu bir kız çocuğumuzun üzerine yıkma densizliğine de asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Başkan her zamanki gibi sorumluluktan kaçmak ve hedef saptırmak için ertesi gün yaptığı haddini aşan açıklamada, AK Parti ile yalanı özdeşleştirip, anne babaların çocuklarını AK Partimize göndermemelerini söylemiş. Eğer bir çocuğa bir yere gitmemesi tembihlenecekse orası da yalanın ve ifsadın merkezi CHP'dir. Bunun en büyük örneği de 3,5 senedir İstanbullulara sürekli yalan söyleyen sayın İBB Başkanı'dır."

Göksu, öğrenci İstanbulkartları'na uygulanan yüzde 40 zammı geri alması için İBB Başkanı İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Zammın öğrencilere uygulanmaması için İBB Meclisi kararını hatırlatan Göksu, "Eğitim dönemimizin başında, buradan Sayın Başkan'a bir çağrıda bulunuyorum. Hani kendisi sağda solda sadece algı yapmak için ‘bir imza’ deyip duruyor ya. Meclisimizin 150 gün önce, yapılan yüzde 40'lık zammın öğrenciler için uygulanmaması ve İETT'nin de aynı oranda sübvanse edilmesine dair kararı Sayın Başkan tarafından bekletiliyor. Yani bir imza bekliyor. Sayın Başkan'dan beklentimiz, yaklaşık 4 milyon öğrencimizi ilgilendiren meclisin kararını uygulamaya koyacak bir imzayı atmasıdır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, İBB Beyaz Masa'nın isminin "İBB Çözüm Merkezi" olarak değiştirildiğini ancak bu hamlenin İstanbul'a çözüm olmadığını dile getirdi.

Göksu, 2018'de taleplerin yüzde 80'inin çözüme kavuşturulurken 2020 ve 2021'de ise taleplerin sadece yüzde 64'ünün çözüldüğünü aktardı.

Kaynak: TR Haber