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Tevfik Göksu'nun acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ablası Emine Dalay vefat etti.

Gündem 10.10.2022, 18:34
Tevfik Göksu'nun acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ablası Emine Dalay vefat etti.

Merhumenin  cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Esenler Birlik Mahallesi Hacı Emsal Taş Camii'nden kaldırılacak.

#Tevfik Göksu #emine dalay #vefat
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