Tevfik Göksu: CHP'li İBB 2023 bütçesini yasal süre içerisinde sunamadı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu CHP'li İBB yönetiminin yasal süre içerisinde 2023 bütçesini ilgili makama sunamadığını belirtti. İmamoğlu'nun başka hesaplar peşinde koştuğunu belirten Göksu, "Yönettiği belediyenin 'hesabını' yapamayanları İstanbulluların takdirine bırakıyorum" dedi.

"BÖYLE BİR BECERİKSİZLİĞİ NASIL BECERDİNİZ?"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göksu, "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP’li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp “YASAL SÜRE İÇERİSİNDE” ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin “hesabını” yapamayanların “başka hesaplar” peşinde koşmasını İstanbulluların takdirine bırakıyorum." ifadelerine yer verdi.