Tesettürlü kadınlara hastane koridorunda saldırı

Trabzon'da çarşaflı bir grup kadın, yanlarında oturan başka bir kadının sözlü tacizine uğradı.

Hastane koridorunda bekleme sırasındaki çarşaflı kadınlar, kendileriyle birlikte aynı salonda bekleyen başka bir kadının hışmına uğradı.

Mağdur kadınlar, kendileri hakkında yanındaki kadına hakaret içerikli ifadelerle konuşan kadını kameraya almaya başlayınca olay çıktı.

Mağdur kadınların kendisini kameraya çektiğini fark eden kadın saldırganlaşmaya başladı. Tesettürlü kadınlara, ağır hakaretlerde bulunan kadının o halleri kameralara böyle yansıdı: