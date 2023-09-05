Tesettürlü kadınlara hastane koridorunda saldırı
Trabzon'da devlet hastanesinde sıra bekleyen tesettürlü kadınlar, başka bir kadın vatandaşın sözlü tacizine uğradı.
Trabzon'da çarşaflı bir grup kadın, yanlarında oturan başka bir kadının sözlü tacizine uğradı.
Hastane koridorunda bekleme sırasındaki çarşaflı kadınlar, kendileriyle birlikte aynı salonda bekleyen başka bir kadının hışmına uğradı.
Mağdur kadınlar, kendileri hakkında yanındaki kadına hakaret içerikli ifadelerle konuşan kadını kameraya almaya başlayınca olay çıktı.
Mağdur kadınların kendisini kameraya çektiğini fark eden kadın saldırganlaşmaya başladı. Tesettürlü kadınlara, ağır hakaretlerde bulunan kadının o halleri kameralara böyle yansıdı:
Trabzon'da başörtülü kadınlara hakaret— EHA MEDYA (@eha_medya) September 5, 2023
Trabzon Of Devlet Hastanesi'nde sıra bekleyen başörtülü kadınlar, yaşlı bir kadının hedefi oldu.
Başörtülülere hakaretler yağdıran yaşlı kadına çevrede bulunanlar ve güvenlik görevlisi müdahale etti. pic.twitter.com/y4yyiGJSzp
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