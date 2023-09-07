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Tesettürlü kadınlara bir saldırı daha, yine aynı tiplerden

Tesettürlü insanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırılarda artış gözlenirken; saldırıların aynı tipler, aynı yaşlardaki insanlar tarafından gerçekleşmesi ise akıllara çeşitli soru işaretlerini getiriyor.

Gündem 07.09.2023, 19:26
Tesettürlü kadınlara bir saldırı daha, yine aynı tiplerden

Son günlerde başörtülü kadınlara yönelik artan sözlü tacizlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Pendik'te bir kişi, yolda yürüyen tesettürlü kadınlara "Bu kadar kapanmanın alemi ne?" diyerek laf attı.

KADINLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ

80 yaşında olduğunu söyleyen adama, kadınlar sert tepki gösterdi. Mağdur kadın, "Bu yaşınıza kadar dininizi öğrenemediyseniz, biz bu saatten sonra öğretemeyeceğiz." dedi. 

Yaşlı adamın skandal sözleri ve mağdur kadının tepkisi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, yaşlı adam bölgeden uzaklaştı.

#pendik
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