banner38

Terörün finans kaynaklarından biri: Tarihi eser kaçakçılığı

Tarihi eser kaçakçılığının terörizmin finansmanında kullanıldığına dikkati çeken Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, vatandaşların bu durumu dikkate alarak ihbarda bulunmasını istedi.

Gündem 27.03.2022, 11:49
Terörün finans kaynaklarından biri: Tarihi eser kaçakçılığı

Antalya'nın Serik ilçesinde devam eden Silyon Antik Kenti'ndeki çalışmaları inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Zeynep Boz, kültür varlıklarının kaçakçılığının önlenmesine yönelik etkin bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Kültür varlığı kaçakçılığına karşı İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın yanında Adalet ve Ticaret bakanlıklarıyla da yakın çalışma içinde oldukları aktaran Boz, tarihi eser kaçakçılığına göz açtırılmadığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde çalışıldığını dile getiren Boz, yurt dışına kaçırılan eserlerin ülkeye getirilmesi için de yoğun mesai harcadıklarını anlattı.

Sion Hazinesi'nin iadesi için çalışmalar sürüyor

Antalya'nın Kumluca ilçesi Korydalla Antik Kenti'nden kaçırılan 15 parçalık Sion Hazinesi'nin iadesi için de çalıştıklarını anlatan Boz, "Bunların bir kısmı 1960'lı yıllarda yaşanan kaçak kazı sırasında müzeye intikal edilmeden yasa dışı yollardan ABD'ye götürüldü. ABD'deki Dumbarton Oaks Müzesinde olan Sion eserlerinin iadesi için 1970'li yıllardan beri uğraşıyoruz. Umarız ki bu eserleri ülkemize yeniden kazandıracağız" diye konuştu.

Kültür varlığı kaçakçılığını önlemek için güvenlik güçleri unsurlarının yanında diplomasiyi de kullandıklarını belirten Boz, tarihi eser kaçakçılığının sadece kültür varlığının ülkeden gitmesi ile sınırlı olmadığını, bu eserlerin aynı zamanda terörizmin finansmanında da kullanılabildiğine dikkati çekti.

DEAŞ'ın gelir kaynaklarından biri olduğu tescillendi

Boz, Kültür varlığı kaçakçılığının DEAŞ terör örgütünün gelir kaynağı olduğunun Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından 2015 yılında tescillendiğini söyledi:

"Bu ispata sebep olan olay da ABD askerlerinin Suriye'de bir DEAŞ yöneticisinin yaşadığı yerde yaptığı baskında elde ettikleri verilerdi. Ele geçirilen bir bilgisayarda yapılan incelemede birtakım teşkilat şemaları, kaçak kazı yapan, kaçak kazı sonrası bulunan eseri satacak kişiler vs. gibi herkesin görev tanımını içeren, sanki kurumsal bir yapılanma görüntüsü veren, örgüt içinde kültür varlığı kaçakçılığının yapıldığı belgelendi. Bununla beraber yakalanan eserler de oldu. Bu eserlerin Irak kökenli olduğu tespit edilerek Amerika tarafından Irak'a iade edildi. Terör örgütlerinin kültür varlığı kaçakçılığı yoluyla gelir elde ettikleri bilinen bir gerçek."

Vatandaşların ihabarda bulunmasını istedi

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar kadar vatandaşların ihbarlarının da çok önemli olduğuna değinen Boz, tarihi eser kaçakçılığının terörizmin finansmanında kullanıldığı gerçeği unutulmadan vatandaşlık görevinin yapılmasını istedi:

"Türkiye'de de faaliyet gösteren terör örgütlerinin kültür kaçakçılığından gelir sağladığına yönelik tespit edilmiş vakalar var. Kültür varlıklarımızın Türkiye'ye iadesi için gayretlerimizin yanında kaçakçılığın önlenmesi için vatandaşlarımızın ihbarlarını da titizlikle değerlendiriyoruz. İhbarda bulunan vatandaşımız belki de bir terör örgütünün finans kaynağını kesmiş olabilir. Bu dikkate alınması gereken önemli bir konu. İhbarın gerçek olması durumunda belli yüzdelerde ihbarcıya ikramiye de veriliyor."

#Tarihi eser
Yorumlar (0)
banner35
8
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19