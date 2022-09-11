Terörün finans kaynaklarına darbe

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanın önlenmesine yönelik “Eren Abluka-9 (Genç-Sağgöze) Şehit GK Saim BUKETCİ ” Narko terör operasyonu sürüyor.

Operasyonda, Genç ilçesi Sağgöze mahallesi kırsalında 20 farklı noktada 3 milyon 257 bin kök kenevir bitkisi, 26 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ayrıca arazide bulunan 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı imha edildi.

Bakanlık tarafından, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.