Terörle mücadele devam ediyor: Bingöl'de 6 odalı sığınak bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-6 Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ve malzemeler bulundu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen Eren Kış-6 Operasyonu kapsamında arazi taraması gerçekleştirdi.



Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 6 odalı sığınak ile içinde 11 mutfak tüpü ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.



Ele geçirilen malzemeler imha edildi.