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Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gündem 12.09.2022, 19:12
Terörle mücadele devam ediyor: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler verildi:

"Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA
#Terörle Mücadele #pkk
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