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Terörle mücadele devam ediyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Gündem 15.11.2022, 17:10
Terörle mücadele devam ediyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
#Terörle Mücadele #Barış Pınarı bölgesi
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