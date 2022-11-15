Terörle mücadele devam ediyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 15.11.2022, 17:10
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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