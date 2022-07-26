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Terörle mücadele devam ediyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gündem 26.07.2022, 11:36
Terörle mücadele devam ediyor: 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
#Terörle Mücadele #pençe kilit #pkk
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