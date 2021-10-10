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Teröristlerin mağaraya sakladığı tanksavar silahları ele geçirildi

Hakkari Valiliği, kırsal bölgelerde yapılan operasyonlar sonucunda mağaraya gizlenmiş tanksavar silahları ele geçirildiğini duyurdu.

Gündem 10.10.2021, 20:30
Teröristlerin mağaraya sakladığı tanksavar silahları ele geçirildi

Hakkari kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, tanksavar silahları ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kent kırsalında dün operasyon düzenleyen ekipler, mağaraya gizlenmiş 3 AT-4 tanksavar silahı, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör ve 100 mühimmat ele geçirdi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak: AA
#Hakkari #tanksavar #mağara
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