Teröristlerin inlerine girildi
Türkiye'nin terörle mücadelesi gerek içeride gerekse de dışarıda devam ediyor. Bu kapsamda Tunceli'de yürütülen operasyonlarda teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Gündem 16.11.2021, 16:51
Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Nazımiye kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen iki sığınak tespit etti.
İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, iki el bombası, 210 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 6 pil, saç levha, büyük tüp, akü, kürek, petrol varili, 9 çift ayakkabı, uyku tulumu, battaniye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: AA
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