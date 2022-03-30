Teröristlerin inleri darmadağın edildi
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi.
Gündem 30.03.2022, 12:00
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Kış-23 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında kent kırsalında operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanılan iki sığınak tespit etti.
Sığınaklardaki aramalarda patlayıcı yapımında kullanılan 800 kilogram amonyum nitrat, 3 kilogram TNT patlayıcı, anti tank mayını, pil bloku, 40 büyük pil, büyük tüp, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre hortum, 2 kilogram kükürt, manivela, 13 testere, 5 kilogram çivi, 2 balyoz, 10 metre sera naylonu ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçleri delil niteliğindeki malzemelere el koyduktan sonra sığınakları imha etti.
Kaynak: AA
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