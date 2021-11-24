Teröristlerin inleri darmadağın edildi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan 11 sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında 4 noktada arazi araması yaptı.

Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 11 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, 21 mutfak tüpü, 11 piknik tüpü ve bir el dürbünü ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.