Teröristlerin inleri darmadağın edildi
Terörle mücadele kapsamında Van'da teröristlerin kullandığı sığınak ve mağaralar imha edildi.
Gündem 24.09.2022, 18:40
Van'ın Gürpınar ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, içinde tüp, akü ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Gürpınar ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen "Eren-Abluka" operasyonunda tespit edilen sığınak ve mağarada, 2'si büyük 3 tüp, 3 akü, 6 mazot bidonu, kazma ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi, malzemeler yerinde imha edildi.
Kaynak: AA
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