Teröristlerin deposu ele geçirildi

Muş'ta, İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Kış-11 Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu'nda mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele harekatı kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanlarından Muş'un Şenyayla bölgesinde, 2-4 Aralık'ta JÖH, PÖH, komando, iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları ve özel ihtisaslı timlerden oluşan 52 tim ve 806 personel, 2 genel maksat helikopteri ve 2 atak taarruz helikopterinin katılımıyla büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 farklı noktada, sığınak, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 8 pil bağlanmış kablo düzenekli fünye, 22 çeşitli çaplarda hafif silah mühimmatı, şarjör, 5 örgütsel doküman, yazıcı, 14 kalem pil, hücum yeleği, 22 giyim malzemesi, 50 tıraş, kişisel bakım ve temizlik malzemesi, 9 mutfak malzemesi, 13 hırdavat malzemesi, muhtelif miktarda kamuflaj maksatlı kullanıldığı değerlendirilen haki renkli kumaş ele geçirildi.