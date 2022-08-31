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Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü

MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği başarılı operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan öldürüldü.

Gündem 31.08.2022, 10:57 31.08.2022, 12:07
Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teröristlere nefes aldırmıyor.Her geçen gün teröre darbe indirimeye devam eden MİT, başarılı operasyonlarına devam ediyor.Son olarak MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi verdiği tespit edilen sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

#Ümit Doğan #MİT #operasyon
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