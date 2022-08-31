Teröristlere sabotaj eğitimi veren Ümit Tarhan öldürüldü
MİT'in, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da düzenlediği başarılı operasyonla, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi veren sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan öldürüldü.
Gündem 31.08.2022, 10:57 31.08.2022, 12:07
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teröristlere nefes aldırmıyor.Her geçen gün teröre darbe indirimeye devam eden MİT, başarılı operasyonlarına devam ediyor.Son olarak MİT, Irak'ın kuzeyindeki Duhok/Gara'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, PKK/KCK'lı teröristlere sabotaj eğitimi verdiği tespit edilen sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan'ın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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