Teröristlere göz açtırılmıyor: 4 terörist daha hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Teröre ve teröriste geçit yok!



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz. #MSB pic.twitter.com/YOAoZLwU3t — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 30, 2022