Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 04.02.2023, 19:20
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terörle mücadeleyi sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Aynı bölgede son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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