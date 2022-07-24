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Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gündem 24.07.2022, 17:11
Teröristlere göz açtırılmıyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
#pençe kilit #Terörle Mücadele #pkk #Milli Savunma Bakanlığı
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