Teröristlere geçit yok: 8 PKK'lı öldürüldü
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında tüm kararlılığıyla devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Gündem 07.01.2022, 10:39 07.01.2022, 11:03
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtilerek, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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